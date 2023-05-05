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Минус 620 окупантов - Генштаб посчитал потери россиян за сутки
Общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения составляют 193210 окупантов. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на утро 5 мая страна-агрессор потеряла 620 военных.
Также снизились технические возможности России.
В частности, было ликвидировано:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- танков - 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2978 (+16) ед,
- РСЗО - 550 (+3) ед,
- средства ПВО - 304 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2540 (+17),
- крылатые ракеты - 947 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5916 (+30) ед,
- специальная техника - 373 (+3).
Отметим, как ранее сообщалось в Генштабе, за сутки украинские защитники отбили 60 атак .
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
По оценкам США, с начала декабря по конец апреля Российская Федерация потеряла 100 000 военных только в боях за Бахмут Донецкой области. Во время боев за город погибли 20 тысяч окупантов, а еще 80 000 получили ранения.