Минус 620 окупантов - Генштаб посчитал потери россиян за сутки

Общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения составляют 193210 окупантов. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на утро 5 мая страна-агрессор потеряла 620 военных.

Также снизились технические возможности России.

В частности, было ликвидировано:

танков - 3710 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2978 (+16) ед,

РСЗО - 550 (+3) ед,

средства ПВО - 304 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2540 (+17),

крылатые ракеты - 947 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5916 (+30) ед,

специальная техника - 373 (+3).

Отметим, как ранее сообщалось в Генштабе, за сутки украинские защитники отбили 60 атак .

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

По оценкам США, с начала декабря по конец апреля Российская Федерация потеряла 100 000 военных только в боях за Бахмут Донецкой области. Во время боев за город погибли 20 тысяч окупантов, а еще 80 000 получили ранения.