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Мінус 620 окупантів - Генштаб порахував втрати росіян за добу

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Станом на ранок 5 травня країна-агресор втратила 620 військових.

Загальні бойові втрати Росії за час повномасштабного вторгнення складають 193 210 окупантів. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб ЗСУ. 

Станом на ранок 5 травня країна-агресор втратила 620 військових.

Також зменшилися технічні можливості Росії.

Зокрема, було ліквідовано:

  • танків — 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2978 (+16) од,
  • РСЗВ — 550 (+3) од,
  • засоби ППО — 304 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка — 373 (+3).

Зазначимо, як раніше повідомляли в Генштабі, за добу українські захисники відбили 60 атак.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку.

За оцінками США, з початку грудня по кінець квітня Російська Федерація втратила 100 000 військових лише в боях за Бахмут Донецької області. Під час боїв за місто загинули 20 тисяч окупантів, а ще 80 000 отримали поранення.

Автор:
Альона Чернецька