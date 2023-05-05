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Мінус 620 окупантів - Генштаб порахував втрати росіян за добу
Загальні бойові втрати Росії за час повномасштабного вторгнення складають 193 210 окупантів. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на ранок 5 травня країна-агресор втратила 620 військових.
Також зменшилися технічні можливості Росії.
Зокрема, було ліквідовано:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- танків — 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7224 (+8) од,
- артилерійських систем — 2978 (+16) од,
- РСЗВ — 550 (+3) од,
- засоби ППО — 304 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5916 (+30) од,
- спеціальна техніка — 373 (+3).
Зазначимо, як раніше повідомляли в Генштабі, за добу українські захисники відбили 60 атак.
Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку.
За оцінками США, з початку грудня по кінець квітня Російська Федерація втратила 100 000 військових лише в боях за Бахмут Донецької області. Під час боїв за місто загинули 20 тисяч окупантів, а ще 80 000 отримали поранення.