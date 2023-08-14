Молдова выслала из страны 46 сотрудников российского посольства

14 августа двадцать два российских дипломата покинули столицу Молдовы после того, как Кишинев обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране и приказал отозвать большую часть своей делегации.

Об этом пишет Reuters.

Дипломаты покинули посольство и на двух автобусах в сопровождении полиции отбыли в направлении аэропорта. Вместе с дипломатами также покинули страну 23 сотрудника службы технической поддержки и их семьи.

Источник в аэропорту Кишинева сообщил Reuters, что самолет с сотрудниками посольства вылетел в российский город Сочи, откуда он продолжит курс в Москву.

Официальные лица Молдавии заявили, что сокращение персонала российского посольства с 80 до 25 человек установит паритет с посольством Молдовы в Москве.

По данным МИД Молдовы, со вторника в Кишиневе может оставаться не более 10 российских дипломатов и 15 человек вспомогательного персонала.

Министерство иностранных дел России сообщило, что сотрудники посольства и члены их семей, вынужденные покинуть Молдову, уже вернулись в Москву. Однако там очень не удовлетворены такими действиями Молдовы.

"Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее к подобному шагу прибегла Румыния. Сорок дипломатов и сотрудников российского посольства в Бухаресте покинули Румынию в субботу после приказа МИДа Румынии о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.

В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.