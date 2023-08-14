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Молдова вислала з країни 46 співробітників російського посольства
14 серпня двадцять два російські дипломати покинули столицю Молдови після того, як Кишинів звинуватила Москву у дестабілізації ситуації в країні і наказав відкликати більшу частину своєї делегації.
Про це пише Reuters.
Дипломати покинули посольство і на двох автобусах у супроводі поліції відбули у напрямку аеропорту. Разом із дипломатами також залишили країну 23 співробітники служби технічної підтримки та їхні родини.
Джерело в аеропорту Кишинева повідомило Reuters, що літак із співробітниками посольства вилетів до російського міста Сочі, звідки він продовжить курс до Москви.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Офіційні особи Молдови заявили, що скорочення персоналу російського посольства з 80 до 25 осіб встановить паритет з посольством Молдови в Москві.
За даними МЗС Молдови, з вівторка в Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.
Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що співробітники посольства і члени їхніх сімей, які були змушені залишити Молдову, вже повернулися до Москви. Проте, там дуже не задоволені такими діями Молдови.
"Цей недружній крок офіційного Кишинева, безсумнівно, матиме наслідки для російсько-молдовських відносин", - йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо, раніше до подібного кроку вдалася Румунія. Сорок дипломатів і співробітників російського посольства в Бухаресті покинули Румунію в суботу після наказу МЗС Румунії про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ.
Цього року Естонія, Нідерландита Австрія також вислали російських дипломатів.