Молдова вислала з країни 46 співробітників російського посольства

14 серпня двадцять два російські дипломати покинули столицю Молдови після того, як Кишинів звинуватила Москву у дестабілізації ситуації в країні і наказав відкликати більшу частину своєї делегації.

Про це пише Reuters.

Дипломати покинули посольство і на двох автобусах у супроводі поліції відбули у напрямку аеропорту. Разом із дипломатами також залишили країну 23 співробітники служби технічної підтримки та їхні родини.

Джерело в аеропорту Кишинева повідомило Reuters, що літак із співробітниками посольства вилетів до російського міста Сочі, звідки він продовжить курс до Москви.

Офіційні особи Молдови заявили, що скорочення персоналу російського посольства з 80 до 25 осіб встановить паритет з посольством Молдови в Москві.

За даними МЗС Молдови, з вівторка в Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що співробітники посольства і члени їхніх сімей, які були змушені залишити Молдову, вже повернулися до Москви. Проте, там дуже не задоволені такими діями Молдови.

"Цей недружній крок офіційного Кишинева, безсумнівно, матиме наслідки для російсько-молдовських відносин", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше до подібного кроку вдалася Румунія. Сорок дипломатів і співробітників російського посольства в Бухаресті покинули Румунію в суботу після наказу МЗС Румунії про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ.

Цього року Естонія, Нідерландита Австрія також вислали російських дипломатів.