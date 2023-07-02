Румунію залишили 40 співробітників російського посольства

Сорок дипломатів і співробітників російського посольства в Бухаресті покинули Румунію в суботу після наказу МЗС Румунії про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ.

Одинадцять дипломатів і 29 технічних і адміністративних співробітників у супроводі своїх сімей покинули Румунію на борту цивільного літака, що належить російській авіакомпанії, повідомило МЗС Румунії.

Про рішення уряду Румунії щодо скорочення штату посольства РФ у країні на 40 осіб російського посла в Бухаресті було поінформовано ще 8 червня.

Москва мала 30 днів на виконання даного розпорядження.

У МЗС Румунії зазначили, що цей крок відображає нинішній рівень двосторонніх відносин, оскільки зв’язки між двома країнами погіршилися після вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що Норвегія висилає 15 дипломатів російського посольства, яких підозрюють у шпигунстві під прикриттям дипломатичних посад. У квітні 2022 року Норвегія вже вислала трьох росіян.

Цього року Естонія, Нідерландита Австрія також вислали російських дипломатів.