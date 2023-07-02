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Румынию покинули 40 сотрудников из российского посольства
Сорок дипломатов и сотрудников российского посольства в Бухаресте покинули Румынию в субботу после приказа МИДа Румынии о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.
Одиннадцать дипломатов и 29 технических и административных сотрудников в сопровождении своих семей покинули Румынию на борту принадлежащего российской авиакомпании гражданского самолета, сообщил МИД Румынии.
О решении правительства Румынии о сокращении штата посольства РФ в стране на 40 человек российского посла в Бухаресте было доложено еще 8 июня.
У Москвы было 30 дней для выполнения данного распоряжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В МИД Румынии отметили, что этот шаг отражает нынешний уровень двусторонних отношений, поскольку связи между двумя странами ухудшились после вторжения России в Украину.
Ранее стало известно, что Норвегия высылает 15 дипломатов российского посольства, подозреваемых в шпионаже под прикрытием дипломатических должностей. В апреле 2022 года Норвегия уже выслала троих россиян.
В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.