На Донбассе украинцы отразили 8 атак российских войск

В течение суток, 22 апреля, группировка Объединенных сил отбила 8 атак российских войск и нанесла им значительный урон. Об этом сообщает штаб ООС.

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Украинские воины уничтожили 9 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 3 артиллерийские системы, а также топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, в Северодонецке Луганской области российская армия обстреляла высоковольтную линию. В результате город остался без электроснабжения.

В регионе также остаются проблемы с газоснабжением. По словам главы Луганской ОВА, более 60% всех отключенных газораспределительных станций в Украине находятся на Донбассе.

В ночь с 21 на 22 апреля российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области и повредили около 20 домов.