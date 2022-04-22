На Донбасі українці відбили 8 атак російських військ

Протягом доби, 22 квітня, угруповання Об'єднаних сил відбило 8 атак російських військ та завдало їм значних втрат. Про це повідомляє штаб ООС.

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Українські воїни знищили 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 3 артилерійські системи, а також паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 російські безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області російська армія обстріляла високовольтну лінію. В результаті місто залишилося без електропостачання.

У регіоні також залишаються проблеми з газопостачанням. За словами голови Луганської ОВ, понад 60% усіх відключених газорозподільних станцій в Україні перебувають на Донбасі.

У ніч із 21 на 22 квітня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області та зруйнували близько 20 будинків.