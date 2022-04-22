Російські війська обстріляли на Донеччині обласну травматологію (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 22 квітня, російські війська із систем залпового вогню "Ураган" завдали ракетного удару по обласній травматологічній лікарні у місті Лиман Донецької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, прямі влучення снарядів спричинили пожежу та руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч.

"Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!" – написав Кириленко.

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 квітня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області.

Внаслідок обстрілів у місті постраждали дев'ять багатоповерхових будинків, 12 будинків приватної забудови, школа, магазин, зупинкові пункти. Вибито вікна, частково пошкоджено покрівлі.

Раніше Генеральний штаб заявив про початок наступу ворожих військ на Донбасі. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.