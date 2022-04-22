Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска обстреляли на Донетчине областную травматологию (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска обстреляли на Донетчине областную травматологию (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Telegram/Павел Кириленко

Сегодня, 22 апреля, российские войска из систем залпового огня "Ураган" нанесли ракетный удар по областной травматологической больнице в городе Лиман Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

"Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы. Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!" – написал Кириленко.

Фото 2 — Российские войска обстреляли на Донетчине областную травматологию (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — Российские войска обстреляли на Донетчине областную травматологию (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области.

В результате обстрелов в городе пострадали девять многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждены кровли.

Ранее Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбассе. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

Автор:
Дмитрий Нарожный