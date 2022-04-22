Российские войска обстреляли на Донетчине областную травматологию (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 22 апреля, российские войска из систем залпового огня "Ураган" нанесли ракетный удар по областной травматологической больнице в городе Лиман Донецкой области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

"Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы. Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!" – написал Кириленко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области.

В результате обстрелов в городе пострадали девять многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждены кровли.

Ранее Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбассе. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.