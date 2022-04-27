На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 5 российских танков

В течение среды, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 6 атак российских войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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В боях украинские бойцы за сутки уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, одну боевую бронированную машину, 21 единицу бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Противовоздушная оборона эффективно боролась с БЛПА — уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10». Сбили также российскую крылатую ракету.

Благодаря эффективным действиям ВСУ попытки наступления врага были безуспешными.

Напомним, российские военные проводят наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях, пытаясь окружить и разгромить войска ООС.

При этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в июне ВСУ перейдут в наступление.