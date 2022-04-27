На Донбасі ЗСУ за добу знищили 5 російських танків

Протягом середи, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили шість атак російських військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

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У боях українські бійці за добу знищили 5 танків, одну артилерійську систему, одну бойову броньовану машину, 21 одиницю броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Протиповітряна оборона ефективно боролася з БЛПА — знищено 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Збили також російську крилату ракету.

Завдяки ефективним діям ЗСУ спроби наступу ворога були безуспішними.

Нагадаємо, російські військові проводять наступальну операцію в Донецькій та Луганській областях, намагаючись оточити та розгромити війська ООС.

При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що у червні ЗСУ перейдуть у наступ.