- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
На Донбасі ЗСУ за добу знищили 5 російських танків
Протягом середи, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили шість атак російських військ. Про це повідомляє прес-центр ООС.
У боях українські бійці за добу знищили 5 танків, одну артилерійську систему, одну бойову броньовану машину, 21 одиницю броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.
Протиповітряна оборона ефективно боролася з БЛПА — знищено 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Збили також російську крилату ракету.
Завдяки ефективним діям ЗСУ спроби наступу ворога були безуспішними.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські військові проводять наступальну операцію в Донецькій та Луганській областях, намагаючись оточити та розгромити війська ООС.
При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що у червні ЗСУ перейдуть у наступ.