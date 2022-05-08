"На поле боя решается судьба свободы Европы", — Зеленский подвел итоги саммита G7

Свободный мир настроен защищать свободу и одержать победу, как 77 лет назад, сказал на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

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"Декларация саммита зафиксировала историческое значение нашей солидарности", - сказал глава государства.

Он утверждает, что предложил новые действия, по оборонной поддержке Украины, так как "на поле боя решается судьба свободы Европы".

"Подчеркнул необходимость новых санкций, поскольку война продолжается и существующих санкционных ограничений недостаточно. Финансовая поддержка Украины сейчас и совместные усилия по восстановлению нашей державы после войны. Предложил присоединиться к восстановлению государства, внедрив формат шефства над конкретными городами, регионами, отраслями. Предложил объединить усилия, чтобы гарантировать стабильность международному продовольственному рынку", - сказал Зеленский.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, а также с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.