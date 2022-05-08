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"На поле боя решается судьба свободы Европы", — Зеленский подвел итоги саммита G7
Свободный мир настроен защищать свободу и одержать победу, как 77 лет назад, сказал на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.
Он утверждает, что предложил новые действия, по оборонной поддержке Украины, так как "на поле боя решается судьба свободы Европы".
"Подчеркнул необходимость новых санкций, поскольку война продолжается и существующих санкционных ограничений недостаточно. Финансовая поддержка Украины сейчас и совместные усилия по восстановлению нашей державы после войны. Предложил присоединиться к восстановлению государства, внедрив формат шефства над конкретными городами, регионами, отраслями. Предложил объединить усилия, чтобы гарантировать стабильность международному продовольственному рынку", - сказал Зеленский.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, а также с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.Подписывайтесь на наш Telegram канал