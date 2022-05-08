"На полі бою вирішується доля свободи Європи", - Зеленський підбив підсумки саміту G7

Вільний світ налаштований захищати свободу та здобути перемогу, як 77 років тому, сказав на прес-конференції у Києві президент України Володимир Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Декларація саміту зафіксувала історичне значення нашої солідарності", - сказав Глава держави.

Він стверджує, що запропонував нові дії щодо оборонної підтримки України, оскільки "на полі бою вирішується доля свободи Європи".

"Підкреслив необхідність нових санкцій, оскільки війна продовжується і існуючих санкційних обмежень недостатньо. Фінансова підтримка України зараз і спільні зусилля щодо відновлення нашої держави після війни. Запропонував приєднатися до відновлення держави, запровадивши формат шефства над конкретними містами, регіонами, галузями. Запропонував об'єднати зусилля, щоб гарантувати стабільність міжнародного продовольчого ринку", - сказав Зеленський.

У той же день президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, а також з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.