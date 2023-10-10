НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 10 октября возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (Politdata). Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В связи с этим политические партии будут иметь возможность подать соответствующие отчеты. Однако пока речь идет только об их праве, а обязанностью для политсил это станет с 26 декабря, согласно закону №3337 о возобновлении отчетности.

Благодаря открытому реестру станет известно не только то, на что политические партии направляли средства более трех лет, но и кто их активно финансировал.

Как отметил глава НАПК Александр Новиков, в течение пандемии и после полномасштабного вторжения РФ в Украину парламентские партии продолжили получать государственное финансирование. В общей сложности речь идет о почти 3 млрд гривен.

Закон об отчетности партий

Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривавший введение государственного финансирования партий и отчетов о поступлении и использовании средств в 2015 году. Это было одним из условий получения безвизового режима с Евросоюзом.

Однако в 2020 году обязательную отчетность приостановили, что объясняли карантином из-за пандемии COVID-19, а после его завершения отчетность не подавалась в связи с военным положением.

Восстановление отчетности политсил стало одним из требований со стороны G7. Рада проголосовала за соответствующий законопроект 23 августа.

Было предусмотрено, что политсилы, которые имеют право на государственное финансирование и не подали в Нацагентство по предотвращению коррупции отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения, должны сделать это в течение 90 дней со дня вступления закона в силу. Для партий, не имеющих права на госфинансирование, этот срок составляет 120 дней.

НАПК обязали восстановить работу Единого государственного реестра отчетности политических партий немедленно, но не позже дня вступления в силу закона.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 26 сентября, документ вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.

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