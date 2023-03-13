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Народные депутаты хотят определить политический режим России как "рашизм"
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании действующего политического режима в России "рашизмом".
Об этом говорится в законопроекте №9101, опубликованном на сайте парламента.
Соавторами документа являются более 40 парламентариев из разных депутатских фракций и групп.
Инициаторы заявления также предлагают осудить идеологические устои и общественные практики политрежима РФ, признав их тоталитарными и человеконенавистническими.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В постановлении говорится и о том, чтобы поручить Председателю парламента обратиться в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и другие министерства относительно безотлагательного выявления проявлений рашизма на территории Украины и принятия мер реагирования на них.
На вечер 13 марта заявление передали на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что такое понятие как "рашизм" останется в мировой истории. Он подчеркнул, что слово "рашизм" никто не придумывал, однако его повторяют и в Украине, и в Европе.