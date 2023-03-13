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Політика
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Народні депутати хочуть визначити політичний режим Росії як "рашизм"

Верховна рада, народні депутати, парламент
Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови щодо визнання чинного політичного режиму в Росії "рашизмом".

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Про це йдеться у законопроєкті №9101, опублікованому на сайті парламенту.

Співавторами документа є понад 40 парламентаріїв із різних депутатських фракцій і груп.

Ініціатори заяви також пропонують засудити ідеологічні засади та суспільні практики політрежиму РФ, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.

У постанові йдеться і про те, щоб доручити Голові парламенту звернутися до Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та інших міністерств щодо невідкладного виявлення проявів рашизму на території України та вжиття заходів реагування на них.

Станом на вечір 13 березня заяву передали на розгляд керівництву Верховної Ради. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що таке поняття як "рашизм" залишиться у світовій історії. Він наголосив, що слово "рашизм" ніхто не вигадував, проте його повторюють і в Україні, і в Європі.