"Нас волнует судьба нашего гражданина": в Кремле отреагировали на суд над Шишимариным

Российские власти обеспокоены судьбой военного Вадима Шишимарина, которому в понедельник, 23 мая, Соломенский районный суд Киева присудил пожизненное заключение, и будут искать возможность помочь ему.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте. Ибо фактически не ведется деятельность загранучреждений. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможности попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", - отметил он.

Напомним, российский захватчик Шишимарин 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался на месте. Это первый приговор российскому военным за преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабной агрессии РФ.

18 мая в зале суда Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного гражданского. 23 мая Соломенский районный суд Киева признал его виновным в убийстве мирного жителя в Сумской область и присудил пожизненное заключение.