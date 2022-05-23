"Нас хвилює доля нашого громадянина": у Кремлі відреагували на суд над Шишімаріним

Російська влада стурбована долею військового Вадима Шишімаріна, якому в понеділок, 23 травня, Солом'янський районний суд Києва присудив довічне ув'язнення, і шукатимуть можливості допомогти йому.

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Про це заявив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безумовно, нас хвилює доля нашого громадянина. Але ми не маємо багато можливостей для захисту його інтересів на місці. Бо фактично не ведеться діяльність закордонних установ. Але це не означає, що ми не будемо розглядати можливості спроб по інших каналах. Доля кожного громадянина Росії нас має першочергове значення", - наголосив він.

Нагадаємо, російський загарбник Шишімарін 28 лютого розстріляв неозброєного жителя смт Чупахівка, який узбіччям дороги вів велосипед. Українець помер. Це перший вирок російському військовому за злочини, скоєний в Україні від початку широкомасштабної агресії РФ.

18 травня у залі суду Шишімарін визнав свою провину у вбивстві беззбройного цивільного. 23 травня Солом'янський районний суд Києва визнав його винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині та присудив довічне ув'язнення.