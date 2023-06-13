Несмотря на слова Лукашенко. США не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь

США не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие в Беларусь. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается Беларуси, я могу сказать лишь то, что мы не видели никаких признаков того, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию по ядерной готовности или потенциалу", – отметил он.

По словам Кирби, риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "соответствует безрассудным и безответственным способам говорить о ядерном потенциале".

"Но, опять же, мы не видели никаких признаков того, что перемещение ядерного оружия неизбежно или происходит. И мы точно не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию", – добавил чиновник.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил в конце марта. Он отмечал, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Беларуси подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда Лукашенко сказал, что Россия уже начала перебрасывать ядерное оружие на территорию Беларуси.

В свою очередь Путин позже заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларусь будет доставлено после 7-8 июля.