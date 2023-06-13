Попри слова Лукашенка. США не бачать ознак переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

США не бачать ознак того, що Росія переміщує ядерну зброю в Білорусь. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Щодо Білорусі, я можу сказати лише те, що ми не бачили жодних ознак того, що змусило б нас змінити нашу власну позицію щодо ядерної готовності чи потенціалу", – зазначив він.

За словами Кірбі, риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "відповідає безрозсудним і безвідповідальним способам говорити про ядерний потенціал".

"Але, знову ж таки, ми не бачили жодних ознак того, що переміщення ядерної зброї є неминучим або відбувається. І ми точно не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу власну позицію", – додав чиновник.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив наприкінці березня. Він зазначав, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді Лукашенко сказав, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю на територію Білорусі.

Своєю чергою Путін пізніше заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.