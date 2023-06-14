Нет плана действий. Проверку диссертации Лисового на наличие плагиата приостановили

Нацагентство по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) приостановило проверку диссертации министра образования и науки Оксена Лисового на наличие плагиата. Об этом сообщил глава Агентства Андрей Бутенко в комментарии "УП. Життя".

По его словам, проверку начали, когда чиновник еще был кандидатом наук, а теперь НАЗЯВО не может продолжить эту работу, ведь Лисовой отказался от степени.

"Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше – двигаемся ли мы, или приостанавливаем проверку вообще. Наша цель – проверять на плагиат, и единственное действие после этого – отменять научную степень. План действий в случае добровольного отказа человека от научного степени законодательством не предусмотрен", – сказал Бутенко.

Он рассказал, что НАЗЯВО обратилось к четырем юридическим учреждениям, чтобы те дали свою позицию относительно дальнейших действий. На этот период рассмотрение диссертации было поставлено на паузу, которая, вероятно, продлится несколько недель. Если 90 дней, определенных на проверку, истекут, то срок рассмотрения работы будет продлен.

Напомним, в марте разразился скандал, когда активисты обвинили новоназначенного министра образования и науки Оксена Лисового в плагиате в его кандидатской диссертации по философии. Потому чиновник направил свою диссертацию на проверку и обещал отказаться от звания кандидата наук в случае подтверждения плагиата.

Недавно правительство Украины утвердило механизм добровольного отказа от научной степени и Лисовой заявил, что стал первым, кто воспользовался такой опцией. При этом министр не сообщил о собственно результате проверки его диссертации – теперь ясно, что проверка не была завершена.