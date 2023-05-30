Глава комитета Рады по образованию также отказался от ученой степени

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отказался от степени доктора технических наук. Об этом сообщил сам нардеп, являющийся членом фракции "Слуга народа".

Он рассказал, что около месяца тому назад отдал на проверку текст собственной докторской диссертации. Несколько экспертиз показали, что она имеет некоторые совпадения с другими работами.

"Хотя их все можно объяснить, формально это нарушение. А потому, что наша задача – сформировать новую культуру академической доброчестности, будем отказываться от старой. И нужно начинать с себя", – написал Бабак.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что стал первым, кто отказался от степени кандидата наук. Это стало возможным после того, как правительство утвердило механизм такого отказа.

В марте разразился скандал, когда активисты обвинили новоназначенного министра в плагиате в его кандидатской диссертации по философии. Потому Лисовой направил свою диссертацию на проверку и обещал отказаться от звания кандидата наук в случае подтверждения плагиата.

Отметим, что о самом результате проверки министр не сообщил.