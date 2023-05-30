Голова освітнього комітету Ради також відмовився від наукового ступеня

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відмовився від ступеня доктора технічних наук. Про це повідомив сам нардеп, який є членом фракції "Слуга народу".

Він розповів, що близько місяця тому віддав на перевірку текст власної докторської дисертації. Декілька експертиз показали, що вона має часткові збіги з іншими роботами.

"Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням. А через те, що наша задача – сформувати нову культуру академічної доброчесності, будемо відмовлятися від старої. І потрібно починати з себе", – написав Бабак.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук. Це стало можливим після того, як уряд затвердив механізм такої відмови.

У березні спалахнув скандал, коли активісти звинуватили новопризначеного міністра у плагіаті у його кандидатській дисертації з філософії. Тому Лісовий направив свою дисертацію на перевірку і обіцяв відмовитися від звання кандидата наук у разі підтвердження плагіату.

Зауважимо, що про власне результат перевірки міністр не повідомив.