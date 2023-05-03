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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Ексміністр освіти розповів, де працює зараз

шкарлет
Фото: Міносвіти

Сергій Шкарлет повернувся до Національного університету “Чернігівська політехніка”.

Про це він написав в телеграм-каналі.

За словами Шкарлета, він обіймає посаду першого проректора.

Ексміністр зазначив, що серед основних пріоритетів в роботі для нього - продовження відновлення університету, підготовка та проведення вступної кампанії 2023 року, розвиток міжнародної співпраці. Як приклад він навів розширення пулу університетів-партнерів за програмою Еразмус+, співпрацю з Гліндорським університетом з Великої Британії у межах програми Twinning, стажування студентів.

Шкарлет подякував всім за привітання та підтримку.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти та науки директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. Напередодні парламент підтримав відставку Сергія Шкарлета.

Автор:
Михайло Шилін