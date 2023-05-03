Экс-министр образования рассказал, где работает сейчас

Сергей Шкарлет вернулся в Национальный университет "Черниговская политехника".

Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Шкарлета, он занимает должность первого проректора.

Экс-министр отметил, что среди основных приоритетов в работе для него – продолжение восстановления университета, подготовка и проведение вступительной кампании 2023 года, развитие международного сотрудничества. В качестве примера он привел расширение пула университетов-партнеров по программе "Эразмус+", сотрудничество с Глиндорским университетом из Великобритании в рамках программы Twinning, стажировки студентов.

Шкарлет поблагодарил всех за поздравления и поддержку.

Напомним, Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лисового. Накануне парламент поддержал отставку Сергея Шкарлета.