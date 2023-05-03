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Экс-министр образования рассказал, где работает сейчас
Сергей Шкарлет вернулся в Национальный университет "Черниговская политехника".
Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам Шкарлета, он занимает должность первого проректора.
Экс-министр отметил, что среди основных приоритетов в работе для него – продолжение восстановления университета, подготовка и проведение вступительной кампании 2023 года, развитие международного сотрудничества. В качестве примера он привел расширение пула университетов-партнеров по программе "Эразмус+", сотрудничество с Глиндорским университетом из Великобритании в рамках программы Twinning, стажировки студентов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Шкарлет поблагодарил всех за поздравления и поддержку.
Напомним, Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лисового. Накануне парламент поддержал отставку Сергея Шкарлета.