Немає плану дій. Перевірку дисертації Лісового на наявність плагіату призупинили

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) призупинило перевірку дисертації міністра освіти і науки Оксена Лісового на наявність плагіату. Про це повідомив очільник Агентства Андрій Бутенко в коментарі "УП. Життя".

За його словами, перевірку почали, коли урядовець ще був кандидатом наук, а тепер НАЗЯВО не може продовжити цю роботу, адже Лісовий відмовився від ступеня.

"Зараз не зупинка, а пауза для визначення, що ми робимо далі – чи ми рухаємося, чи ми призупиняємо перевірку взагалі. Наша мета – перевіряти на плагіат, і єдина дія після цього – скасовувати науковий ступінь. План дій в разі добровільної відмови людини від наукового ступеня законодавством не передбачений", – сказав Бутенко.

Він розповів, що НАЗЯВО звернулося до чотирьох юридичних установ, аби ті дали свою позицію щодо подальших дій. На цей період розгляд дисертації поставили на паузу, яка, ймовірно, триватиме кілька тижнів. Якщо 90 днів, визначені на перевірку, спливуть, то термін розгляду роботи буде продовжено.

Нагадаємо, в березні спалахнув скандал, коли активісти звинуватили новопризначеного міністра освіти і науки Оксена Лісового в плагіаті у його кандидатській дисертації з філософії. Тому чиновник направив свою дисертацію на перевірку і обіцяв відмовитися від звання кандидата наук у разі підтвердження плагіату.

Нещодавно уряд України затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня і Лісовий заявив, що став першим, хто скористався такою опцією. При цьому міністр не повідомив про власне результат перевірки його дисертації – тепер зрозуміло, що перевірка не була завершена.