Новое дело против "бриллиантового прокурора" Шапакина передали в суд: что ему инкриминируют

Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд дело против бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина.

Как указывают в ГБР, фигуранта обвиняют в использовании заведомо подложного документа (часть 4 статьи 358 УК в редакции по состоянию на 22 июля 2015 года), а также подаче заведомо подложных доказательств, совершенной из корыстных мотивов (часть 2 статьи 384 УК). За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Детали дела против "бриллиантового прокурора" Шапакина

Напомним, что в июле 2015 года чиновник был уличен на взяточничестве в особо крупных размерах вместе с тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом.

Против них открыли дело по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В ходе обысков у Шапакина были изъяты большие суммы денег в разных валютах, а у его коллеги нашли даже 102 бриллианта. Однако "бриллиантовыми" в СМИ стали называть обоих фигурантов дела.

Впрочем, оба они еще до конца июля вышли из-под стражи, внеся залоги. Отметим, что в то время это было одно из самых громких коррупционных дел, однако оно до сих пор находится на рассмотрении суда.

При этом Шапакин решил вернуть себе изъятые деньги, для чего разработал целую преступную схему: в то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему ложный документ о том, что он одолжил у предпринимателя 350 тысяч долларов. Причем этот договор займа был оформлен задним числом.

На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генпрокуратуру заявление о возврате ему валюты, изъятой в ходе обысков. Однако та отказала, после чего Шапакин приостановил свои попытки вернуть деньги.

После начала же полномасштабного российского вторжения экс-прокурор решил попытаться вернуть себе эти деньги еще раз. Отмечается, что он "попытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине" в своих корыстных целях. В июле 2022 года Шапакин обратился в суд с теми же поддельными документами.

Тот оставил это заявление без рассмотрения, однако ГБР, получив уведомление суда о таком обращении, провело экспертизу документов и пришло к выводу, что настоящее время создания договора займа, датированного 15 мая 2015 года и расписки (приложения к договору) не соответствует датам, указанным в этих документах.

Оказалось, что рукописный текст от имени экс-прокурора в договоре займа был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (уже после обысков). О подозрении Шапакину ГБР сообщило в июне уже 2023 года.