Один з "діамантових прокурорів" через вісім років отримав нову підозру: хотів обдурити суд заради грошей

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимиру Шапакіну, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів.

Як нагадують в ДБР, у липні 2015 року він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах разом з тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем.

Проти них було порушено провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його колеги знайшли навіть 102 діаманти. Втім, обидва заарештовані тоді прокурори ще до кінця липня вийшли з-під варти, сплативши застави. На той час це була одна з найгучніших корупційних справ, однак вона досі перебуває на розгляді суду.

При цьому Шапакін ще й вирішив повернути собі вилучені гроші, для чого розробив цілу злочинну схему: на той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків. Однак та відмовила, після чого Шапакін призупинив свої спроби повернути гроші.

Натомість після початку повномасштабної агресії Росії колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз. Зазначається, що він "намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні" у своїх корисливих цілях. У липні 2022 року експрокурор звернувся вже до суду з тими самим підробленими документами.

Той залишив цю заяву без розгляду, однак ДБР, отримавши повідомлення суду про таке звернення, провело експертизу документів та дійшло висновку, що справжній час створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року та розписки (додатку до договору) не відповідає датам, вказаним у цих документах.

Виявилося, що рукописний текст від імені експрокурора у договорі позики був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків).

Тепер Шапакіну закидають використання завідомо підробленого документа (частина 4 статті 358 КК в редакції станом на 22 липня 2015 року), а також подання завідомо підроблених доказів, вчинене з корисливих мотивів (частина 2 статті 384 КК). За це йому загрожує позбавлення волі до п'яти років.