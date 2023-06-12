Один из "бриллиантовых прокуроров" спустя восемь лет получил новое подозрение: хотел обмануть суд ради денег

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимиру Шапакину, который пытался обманом вернуть изъятые у него в ходе обыска более 350 тысяч долларов.

Как напоминают в ГБР, в июле 2015 года он был уличен во взяточничестве в особо крупных размерах вместе с тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом.

Против них было открыто производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В ходе обысков у Шапакина были изъяты крупные суммы денег в разных валютах, а у его коллеги нашли даже 102 бриллианта. Впрочем, оба арестованных тогда прокурора еще до конца июля вышли из-под стражи, внеся залоги. На то время это было одно из самых громких коррупционных дел, однако оно до сих пор находится на рассмотрении суда.

При этом Шапакин еще и решил вернуть себе изъятые деньги, для чего разработал целую преступную схему: на то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему ложный документ о том, что якобы он одолжил у предпринимателя 350 тысяч долларов. Причем этот договор займа был оформлен задним числом.

На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генеральную прокуратуру заявление о возврате принадлежащих ему валютных ценностей, изъятых в ходе проведения обысков. Однако та отказала, после чего Шапакин приостановил свои попытки вернуть деньги.

После начала же полномасштабной агрессии России бывший прокурор решил попытаться вернуть их еще раз. Отмечается, что он "старался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине" в своих корыстных целях. В июле 2022 года экс-прокурор обратился уже в суд с теми же поддельными документами.

Тот оставил это заявление без рассмотрения, однако ГБР, получив уведомление суда о таком обращении, провело экспертизу документов и пришло к выводу, что настоящее время создания договора займа, датированного 15 мая 2015 года, и расписки (приложения к договору) не соответствует датам, указанным в этих документах.

Оказалось, что рукописный текст от имени экс-прокурора в договоре займа был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (уже после обысков).

Теперь Шапакину вменяют использование заведомо подложного документа (часть 4 статьи 358 УК в редакции по состоянию на 22 июля 2015 года), а также представление заведомо подложных доказательств, совершенное по корыстным мотивам (часть 2 статьи 384 УК). За это ему грозит лишение свободы до пяти лет.