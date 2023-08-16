Нову справу проти "діамантового прокурора" Шапакіна передали до суду: що йому інкримінують

Державне бюро розслідувань завершило розслідування й передало до суду справу проти колишнього першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна.

Як вказують у ДБР, фігуранта обвинувачують у використанні завідомо підробленого документа (частина 4 статті 358 КК в редакції станом на 22 липня 2015 року), а також поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (частина 2 статті 384 КК). За це йому загрожує до п'яти років тюрми.

Обставини справи проти "діамантового прокурора" Шапакіна

Нагадаємо, що у липні 2015 року посадовець був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах разом з тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем.

Проти них відкрили справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його колеги знайшли навіть 102 діаманти. Однак "діамантовими" у ЗМІ стали називати обидвох фігурантів справи.

Втім, обидва ж вони ще до кінця липня вийшли з-під варти, сплативши застави. Зазначимо, що на той час це була одна з найгучніших корупційних справ, однак вона досі перебуває на розгляді суду.

При цьому Шапакін вирішив повернути собі вилучені гроші, для чого розробив цілу злочинну схему: на той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генпрокуратури заяву про повернення йому валюти, вилученої під час обшуків. Однак та відмовила, після чого Шапакін призупинив свої спроби повернути гроші.

Натомість після початку повномасштабного російського вторгнення експрокурор вирішив спробувати повернути собі ці гроші ще раз. Зазначається, що він "намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні" у своїх корисливих цілях. У липні 2022 року Шапакін звернувся до суду з тими самим підробленими документами.

Той залишив цю заяву без розгляду, однак ДБР, отримавши повідомлення суду про таке звернення, провело експертизу документів та дійшло висновку, що справжній час створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року та розписки (додатку до договору) не відповідає датам, вказаним у цих документах.

Виявилося, що рукописний текст від імені експрокурора у договорі позики був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків). Про підозру Шапакіну ДБР повідомило у червні вже 2023 року.