Новым заместителем Кулебы станет бывший спикер МИД и посол в Чехии

Кабинет министров 29 июля назначил заместителем министра иностранных дел Евгения Перебийноса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Отметим, что Перебийнис является известным украинским дипломатом, работающим в сфере внешних отношений уже 20 лет и, владея чешским и словацким языком, больше всего проработавшим именно в посольстве Украины в Чехии: в 1994-1998 годах - вторым и первым секретарем, в 2001-2004 - советником посольства, а с 2017 года и до начала июля 2022 года - послом. В 2006-2008 годах он также являлся консулом в словацком Прешове.

Также Перебийнис в 2000-2001 годах был советником посольства в Греции, в 2008-2011 годах возглавлял диппредставительство Украины в Швеции, а в 2015-2017 годах – в Латвии. В перерыве между занятием должностей послов в балтийских государствах он занимал позицию посла по особым поручениям, а также являлся спикером МИД.

Кроме этого, дипломат в 1998-2000 годах занимал разные должности в Главном управлении по внешней политике Администрации президента, которым тогда был Леонид Кучма, а впоследствии во времена Виктора Ющенко в 2004-2006 годах был заместителем руководителя этого же управления и его преемницы - Главной службы внешней политики Секретариата президента.

Как сообщил Мельничук, в пятницу правительство приняло еще ряд кадровых решений. В частности, заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции назначена Светлана Гринчук.

В свою очередь государственным секретарем (то есть фактическим неполитическим руководителем) Министерства социальной политики была назначена Наталья Ненюченко. Напомним, что 19 июля Верховная Рада назначила на политическую должность руководительницы этого ведомства Оксану Жолнович вместо подавшей в отставку Марины Лазебной.

Кабмин также назначил замглавы Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Ярослава Штикера, замглавы Госинспекции энергетического надзора по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Андрея Богдановича, а замглавы Госагентства по искусствам и художественному образованию по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Максима Лихолита.

Уволен же Богданович был, соответственно, с должности замглавы Государственной экологической инспекции - там он также занимался вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.