Новим заступником Кулеби стане колишній спікер МЗС та посол у Чехії

Кабінет міністрів 29 липня призначив заступником міністра закордонних справ Євгена Перебийноса. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зазначимо, що Перебийніс є відомим українським дипломатом, що працює в сфері зовнішніх відносин вже 20 років і, володіючи чеською та словацькою мовою, найбільше часу пропрацював саме у посольстві України в Чехії: в 1994-1998 роках - другим та першим секретарем, в 2001-2004 роках - радником посольства, а з 2017 року і до початку липня 2022 року - послом. В 2006-2008 роках він також був консулом у словацькому Пряшеві.

Також Перебийніс в 2000-2001 роках був радником посольства в Греції, у 2008-2011 роках очолював диппредставництво України в Швеції, а в 2015-2017 роках - у Латвії. У перерві між зайняттям посад послів у балтійських державах він займав позицію посла з особливих доручень, а також був спікером МЗС.

Крім цього, дипломат у 1998-2000 роках займав різні посади у Головному управлінні з питань зовнішньої політики Адміністрації президента, яким тоді був Леонід Кучма, а згодом за часів Віктора Ющенка у 2004-2006 роках був заступником керівника цього ж управління та його наступниці - Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента.

Як повідомив Мельничук, у п'ятницю уряд ухвалив ще низку кадрових рішень. Зокрема, заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції призначено Світлану Гринчук.

В свою чергу державним секретарем (тобто фактичним неполітичним керівником) Міністерства соціальної політики було призначено Наталію Ненюченко. Нагадаємо, що 19 липня Верховна Рада призначила на політичну посаду керівниці цього відомства Оксану Жолнович замість Марини Лазебної, яка подала у відставку.

Кабмін також призначив заступником голови Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Ярослава Штикера, заступником голови Держінспекції енергетичного нагляду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Андрія Богдановича та заступником голови Держагентства з питань мистецтв та мистецької освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Максима Лихоліта.

Звільнено ж Богдановича було, відповідно, з посади заступника голови Державної екологічної інспекції - там він також займався питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.