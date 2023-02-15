Обыски в MacPaw: правоохранители объяснили, в чем суть претензии к одной из крупнейших IT-компаний Украины

После резонансных обысков в офисе IT-компании MacPaw и в доме ее владельца Александра Косована Национальная полиция Украины и Офис генпрокуратуры вышли с объяснением своих действий. Правоохранители объясняют, что компания "своей застройкой нанесла ущерб государству, что подтверждает экологическая экспертиза".

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Прессслужба Нацполиции сообщила, что досудебное расследование осуществляется по факту увеличения без специального разрешения береговой линии, граничащей с земельными участками, где ведется строительство комплекса отдыха компании MacPaw. Якобы компания установила земснаряд для незаконной добычи песка.

Следствие обвиняет MacPaw в осуществлении незаконной добычи полезных ископаемых для строительства комплекса отдыха. Фото: пресс-служба генпрокуратуры

Следствие считает, что в результате таких действий "государству нанесен ущерб более чем на 12,5 млн грн".

Установлено, что на территории земельных участков в Киевской области, принадлежащих ООО, осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых для строительства комплекса отдыха. целевым назначением: на берегу Каневского водохранилища, прибрежная полоса которого относится к указанным выше земельным участкам, находится земснаряд для добычи песка", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что якобы по запросам правоохранительных органов не были предоставлены запрашиваемые документы, хотя Косован сообщал, что готов предоставить необходимые бумаги.

Досудебное расследование по этому делу осуществлялось при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора. Прессслужба прокуратуры сообщила, что полицейские с киевской экоинспекцией провели осмотр и выяснили, что без специального якобы разрешения MacPaw "увеличила береговую линию на участке, где строится комплекс отдыха".

Правоохранители по итогам обысков выучили один компьютер с бухгалтерской документацией о деятельности ООО.

В то же время владелец компаний Косован уверен, что причина обысков действительно в том, что "недобросовестные представители власти решили отобрать у MacPaw активы".

В его защиту также стали представители крупного бизнеса, Министр цифровой трансформации Украины и глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Последний сообщил, что направил обращение к председателю комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой в рамках демократического парламентского контроля рассмотреть случай с MacPaw на заседании комитета с участием правоохранителей и представителей ИТ-компании.

По результатам заседания стороны должны предложить возможные варианты реагирования для того, чтобы такие случаи больше не повторялись.