Обшуки в MacPaw: правоохоронці пояснили, в чому суть претензії до однієї з найбільших IT-компаній України

Після резонансних обшуків в офісі IT-компанії MacPaw та в будинку Олександра Косована, який є її власником, Національна поліція Україні та Офіс генпрокуратури вийшли з поясненням своїх дій. Правоохоронці поясняють, що компанія "своєю забудовою завдала збитків державі, що підтверджує екологічна експертиза".

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Пресслужба Нацполіції повідомила, що досудове розслідування здійснюється за фактом збільшення без спеціального дозволу берегової лінії, яка межує із земельними ділянками, де ведеться будівництво комплексу відпочинку компанії MacPaw. Нібито компанія встановила земснаряд для незаконного видобутку піску.

Слідство звинувачує MacPaw у здійсненні незаконного видобутку корисних копалин для будівництва комплексу відпочинку. Фото: пресслужба генпрокуратури

Слідство вважає, що у результаті таких дій "державі завдано збитків на понад 12,5 млн грн".

"Встановлено, що на території земельних ділянок у Київській області, що належать ТОВ, здійснюється незаконний видобуток корисних копалин для будівництва комплексу відпочинку. Зокрема, відповідно до акту огляду, який складено працівниками Циблівської ОТГ, земельна ділянка загальною площею 11,2286 га використовується не за цільовим призначенням: на березі Канівського водосховища, прибережна смуга якого відноситься до вказаних вище земельних ділянок, знаходиться земснаряд для видобутку піску", — йдеться в повідомленні.

В поліції заявляють, що нібито на запити правоохоронних органів не було надано запитуваних документів, хоча Косован повідомляв, що готовий надати необхідні папери.

Досудове розслідування по цій справі здійснювали за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора. Пресслужба прокуратури повідомила, що поліцейські із київською екоінспекцією провели огляд і з’ясували, що без спеціального нібито дозволу MacPaw "збільшила берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку".

Правоохоронці за підсумками обшуків вилучили один комп’ютер з бухгалтерською документацією щодо діяльності ТОВ.

Водночас власник компаніх Косован впевнений, що причина обшуків насправді в тому, що "недобросовісні представники влади вирішили відібрати у MacPaw активи".

На його захист також стали представники великого бізнесу, Міністр цифрової трансформації України та голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. Останній повідомив, що направив звернення до голови комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути випадок з MacPaw на засіданні комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії.

За результатами засідання сторони повинні запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися.