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Оккупационному "директору" Бердянского порта вынесли приговор за пособничество России
Суд признал виновным в пособничестве государству-агрессору оккупационного руководителя Бердянского морского торгового порта Владимира Стельмаченко, способствовавшего разграблению украинской агропродукции.
Как сообщают в Службе безопасности Украины и Запорожской областной прокуратуре, мужчина заочно приговорен по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса к 10 годам заключения с конфискацией имущества.
В суде было доказано, что бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором, согласился на назначение в апреле прошлого года "исполняющим обязанности начальника" порта.
С июля 2022 года по приказу руководителя оккупационной администрации Запорожской области Стельмаченко стал "директором государственного унитарного предприятия Запорожской области "Бердянский морской торговый порт".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Псевдоруководитель добровольно оказывал помощь врагу в переустройстве работы морского порта в пользу страны-агрессора, организовал инвентаризацию имущества портового хозяйства с последующей передачей в собственность врага принадлежащих Украине материальных ценностей - буксиров, портовых кранов, автопогрузчиков, автомобильной грузовой техники.
При этом его основной задачей было содействие захватчикам в массовом незаконном вывозе зерна украинских агропредприятий с территории Запорожской области в Россию. По данным следствия, под руководством Стельмаченко с июня 2022 года из захваченного порта оккупанты переправили в РФ почти 150 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более 30 миллионов долларов.
Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда "Сормовский-48" и "Жибек Жолы". На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота России.
В своих интервью пропагандистским СМИ мужчина также активно рассказывал о деятельности предприятия в "плодотворном" взаимодействии с российской оккупационной администрацией РФ. В настоящее время осужденный находится на оккупированной территории, потому начало срока отбывания им наказания будет считаться со дня его задержания.
Напомним, что о подозрении Стельмаченко было сообщено в начале апреля. Таким образом, на завершение расследования и судебное рассмотрение дела ушло всего четыре месяца.