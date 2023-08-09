Оккупационному "директору" Бердянского порта вынесли приговор за пособничество России

Суд признал виновным в пособничестве государству-агрессору оккупационного руководителя Бердянского морского торгового порта Владимира Стельмаченко, способствовавшего разграблению украинской агропродукции.

Как сообщают в Службе безопасности Украины и Запорожской областной прокуратуре, мужчина заочно приговорен по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

В суде было доказано, что бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором, согласился на назначение в апреле прошлого года "исполняющим обязанности начальника" порта.

С июля 2022 года по приказу руководителя оккупационной администрации Запорожской области Стельмаченко стал "директором государственного унитарного предприятия Запорожской области "Бердянский морской торговый порт".

Псевдоруководитель добровольно оказывал помощь врагу в переустройстве работы морского порта в пользу страны-агрессора, организовал инвентаризацию имущества портового хозяйства с последующей передачей в собственность врага принадлежащих Украине материальных ценностей - буксиров, портовых кранов, автопогрузчиков, автомобильной грузовой техники.

При этом его основной задачей было содействие захватчикам в массовом незаконном вывозе зерна украинских агропредприятий с территории Запорожской области в Россию. По данным следствия, под руководством Стельмаченко с июня 2022 года из захваченного порта оккупанты переправили в РФ почти 150 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более 30 миллионов долларов.

Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда "Сормовский-48" и "Жибек Жолы". На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота России.

В своих интервью пропагандистским СМИ мужчина также активно рассказывал о деятельности предприятия в "плодотворном" взаимодействии с российской оккупационной администрацией РФ. В настоящее время осужденный находится на оккупированной территории, потому начало срока отбывания им наказания будет считаться со дня его задержания.

Напомним, что о подозрении Стельмаченко было сообщено в начале апреля. Таким образом, на завершение расследования и судебное рассмотрение дела ушло всего четыре месяца.