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Окупаційному "директору" Бердянського порту винесли вирок за пособництво Росії
Суд визнав винним у пособництві державі-агресору окупаційного очільника Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, який сприяв розграбуванню української агропродукції.
Як повідомляють в Службі безпеки України та Запорізькій обласній прокуратурі, чоловіка заочно засуджено за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В суді було доведено, що колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором, погодився на призначення в квітні минулого року "виконуючим обов'язків начальника" порту.
З липня 2022 року за наказом керівника окупаційної адміністрації Запорізької області Стельмаченко став "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський морський торговельний порт".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Псевдокерівник добровільно надавав допомогу ворогу у перевлаштуванні роботи морського порту на користь країни-агресора, організував інвентаризацію майна портового господарства з подальшою передачею у власність ворога належних Україні матеріальних цінностей - буксирів, портових кранів, автонавантажувачів, автомобільної вантажної техніки тощо.
При цьому основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому незаконному вивезенні зерна українських агропідприємств з території Запорізької області у Росію. За даними слідства, під керівництвом Стельмаченко з червня 2022 року із захопленого порту окупанти переправили до РФ майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад 30 мільйонів доларів.
Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна "Сормовський-48" та "Жибек Жоли". На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту Росії.
У своїх інтерв’ю пропагандистським ЗМІ чоловік також активно розповідав про діяльність підприємства в "плідній" взаємодії з російською окупаційною адміністрацією РФ. Наразі засуджений перебуває на окупованій території, тому початок терміну відбування ним покарання буде рахуватися з дня його затримання.
Нагадаємо, що про підозру Стельмаченку було повідомлено на початку квітня. Таким чином, на завершення розслідування та судовий розгляд справи пішло всього чотири місяці.