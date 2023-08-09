Окупаційному "директору" Бердянського порту винесли вирок за пособництво Росії

Суд визнав винним у пособництві державі-агресору окупаційного очільника Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, який сприяв розграбуванню української агропродукції.

Як повідомляють в Службі безпеки України та Запорізькій обласній прокуратурі, чоловіка заочно засуджено за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В суді було доведено, що колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором, погодився на призначення в квітні минулого року "виконуючим обов'язків начальника" порту.

З липня 2022 року за наказом керівника окупаційної адміністрації Запорізької області Стельмаченко став "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський морський торговельний порт".

Псевдокерівник добровільно надавав допомогу ворогу у перевлаштуванні роботи морського порту на користь країни-агресора, організував інвентаризацію майна портового господарства з подальшою передачею у власність ворога належних Україні матеріальних цінностей - буксирів, портових кранів, автонавантажувачів, автомобільної вантажної техніки тощо.

При цьому основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому незаконному вивезенні зерна українських агропідприємств з території Запорізької області у Росію. За даними слідства, під керівництвом Стельмаченко з червня 2022 року із захопленого порту окупанти переправили до РФ майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад 30 мільйонів доларів.

Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна "Сормовський-48" та "Жибек Жоли". На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту Росії.

У своїх інтерв’ю пропагандистським ЗМІ чоловік також активно розповідав про діяльність підприємства в "плідній" взаємодії з російською окупаційною адміністрацією РФ. Наразі засуджений перебуває на окупованій території, тому початок терміну відбування ним покарання буде рахуватися з дня його затримання.

Нагадаємо, що про підозру Стельмаченку було повідомлено на початку квітня. Таким чином, на завершення розслідування та судовий розгляд справи пішло всього чотири місяці.