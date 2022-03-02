Оккупанты пытаются блокировать Киев: украинцы успешно обороняются

На седьмые сутки российского вторжения в Украину противник пытается блокировать Киев, а также предпринимает наступления на других направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.

Вражеские войска также предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении войска РФ наступают на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе Богодухова, Чугуева, Шевченково.

На Донецком направлении агрессор сосредоточил усилия на блокировании Мариуполя. На Таврическом направлении продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки противник продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.



В Черноморской операционной зоне враг продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Оккупанты несут значительные потери на всех направлениях.

Российские войска поздно вечером 1 марта совершили авианалет на Житомир. Предварительно повреждены 10 частных жилых домов, в 3-х из которых возник пожар, и повреждены окна в здании городской больницы.

1 марта оккупанты усиленно обстреляли также Харьков. Утром этого дня российские войска нанесли удар по самому центру города. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.