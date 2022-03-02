Окупанти намагаються блокувати Київ: українці успішно обороняються

На сьому добу російського вторгнення в Україну противник намагається блокувати Київ, а також робить наступи на інших напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.

Ворожі війська силами також роблять невдалі спроби утримувати в оточенні міста Суми, Лебедін та Охтирка.

На Слобожанському напрямі війська РФ наступають на Ізюм. Загарбник зазнав втрат і був зупинений у районі Богодухова, Чугуєва, Шевченкового.

На Донецькому напрямку агресор зосередив зусилля на блокуванні Маріуполя. На Таврійському напрямку продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування противник продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва.



У Чорноморській операційній зоні ворог продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

Окупанти зазнають значних втрат на всіх напрямках.

Російські війська пізно ввечері 1 березня здійснили авіаналіт на Житомир. Попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків, у 3-х з яких виникла пожежа, та пошкоджено вікна у будівлі міської лікарні.

1 березня окупанти посилено обстріляли також Харків. Вранці цього дня російські війська завдали удару по самому центру міста. Снаряд упав на майдані Свободи, біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації.