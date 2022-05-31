Оккупанты взяли под контроль часть Северодонецка, — глава Луганской ОВА Гайдай

Российские оккупационные войска направили большие силы на штурм Северодонецка, врагу удалось прорваться, сейчас захватчики контролируют часть города, но свободно передвигаться они не могут.

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Об этом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил утром 31 мая в эфире национального телемарафона.

По его словам Вооруженные силы Украины активно дают отпор оккупантам, в городе идут бои.

"Продолжаются уличные бои в Северодонецке, наши защитники пытаются выбить россиян в окрестности. Свободно чувствовать себя в областном центре могут только российские трупы", — отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что трассу Лисичанск-Бахмут войска РФ не контролируют, однако постоянно обстреливают.

Враг планирует операцию по зачистке территории окрестных сел. При этом Гайдай считает, что оккупантам не удастся полностью окружить Северодонецк.

Он также напомнил, что 30 мая бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист.

В тот же день россияне вошли в Северодонецк. В результате штурма два человека погибли, еще пятеро получили ранения.