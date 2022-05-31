Окупанти взяли під контроль частину Сєвєродонецька, — голова Луганської ОВА Гайдай

Російські окупаційні війська направили великі сили на штурм Сєвєродонецька, ворогові вдалося прорватися, зараз загарбники контролюють частину міста, але вільно пересуватися вони не можуть.

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Про це голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив уранці 31 травня в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Збройні сили України активно дають відсіч окупантам, у місті йдуть бої.

"Продовжуються вуличні бої у Сєвєродонецьку, наші захисники намагаються вибити росіян на околиці. Вільно почуватися в обласному центрі можуть лише російські трупи", - зазначив Гайдай.

Він наголосив, що трасу Лисичанськ-Бахмут війська РФ не контролюють, проте постійно обстрілюють.

Ворог планує операцію із зачистки території навколишніх сіл. При цьому Гайдай вважає, що окупантам не вдасться повністю оточити Сєвєродонецьк.

Він також нагадав, що 30 травня броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Уламки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення у шию отримав акредитований французький журналіст .

Того ж дня росіяни увійшли до Сєвєродонецька. В результаті штурму двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.