Оккупанты заставляют владельцев торговых точек в Херсоне продавать продукты за рубли

Незаконная оккупационная "власть" во временно захваченном украинском городе Херсоне насильно ввела в обращение российскую валюту. Коллаборанты заставляют местные магазины продавать продукты питания и другие товары за рубли.

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Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого оккупанты называют "замглавы области", в комментарии российскому пропагандистскому изданию РИА "Новости".

По его словам, с понедельника, 30 мая, в Херсоне российский рубль ввели в обращение, а магазины обязаны выставлять цены, указывая, в том числе, эту валюту. Стремоусов утверждает, что за украинскую гривню также можно приобрести товар, но так ли это в действительности, доподлинно неизвестно.

Он также заявил, что якобы оккупационная власть на временно захваченных территориях начала выплачивать украинцам социальные выплаты в рублях.

Напомним, оккупированную россиянами Херсонскую область еще с 1 мая планировали перевести в рублевую зону. По словам Стремоусова,первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Потом останется только российская валюта.