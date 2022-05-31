Окупанти змушують власників торгових точок у Херсоні продавати продукти за рублі

Незаконна окупаційна "влада" у тимчасово захопленому українському місті Херсоні насильно ввела в обіг російську валюту. Колаборанти змушують місцеві магазини продавати продукти харчування та інші товари за рублі.

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Про це заявив Кирило Стремоусов, якого окупанти називають "заступник голови області", у коментарі російському пропагандистському виданню РИА "Новости".

За його словами, з понеділка, 30 травня, у Херсоні російський рубль ввели в обіг, а магазини зобов'язані виставляти ціни, вказуючи, зокрема, цю валюту. Стремоусов стверджує, що за українську гривню також можна придбати товар, але чи це так насправді, достеменно невідомо.

Він також заявив, що нібито окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях почала виплачувати українцям соціальні виплати у рублях.

Нагадаємо, окуповану росіянами Херсонську область ще з 1 травня планували перевести до рубльової зони. За словами Стремоусова, перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.