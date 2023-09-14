Ответственному за депортацию 1700 украинских осужденных из Херсонской области сообщили о подозрении

Главное управление полиции в Херсонской области заочно сообщило о подозрении в совершении военного преступления бывшему заместителю начальника – начальнику отдела Голопристанской исправительной колонии №7.

Как сообщают в полиции и областной прокуратуре, в сентябре 2022 года глава оккупационного российского "управления Федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области" назначил временно исполняющим обязанности начальника ИК №7 36-летнего гражданина.

Спустя месяц он уже стал полноценным фактическим руководителем колонии. А в последнюю декаду октября подозреваемый разместил на территории учреждения осужденных, вывезенных из исправительных учреждений правобережья Херсонской области.

В течение первой недели ноября по приказу высшего руководства "глава" колонии вместе с работниками пенитенциарной системы России на "специальных автомобилях для перевозки подозреваемых и обвиняемых" обеспечил перемещение осужденных в исправительные учреждения, расположенные в оккупированном Крыму и России.

Всего с нарушением требований ряда статей Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны из Голопристанской исправительной колонии были депортированы и перемещены без их согласия и с применением принуждения более 1700 осужденных.

Действия 36-летнего "руководителя" квалифицировали по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет. Расследование продолжается.

Также в полиции указывают, что расследование по нарушению законов и обычаев войны руководителем самого "управления ФСИН по Херсонской области", который до полномасштабного вторжения России был начальником одного из исправительных заведений в Херсоне, уже завершено, а обвинительный акт рассматривается в суде.

Напомним также, что на днях стало известно, что во время оккупации правобережной части Херсонской области из тамошней тюрьмы исчез Николай Тарасов, который был осужден за резонансное убийство 11-летней жительницы поселка Ивановка Одесской области Дарьи Лукьяненко.