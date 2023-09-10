Осужденный за резонансное убийство девочки в Одесской области исчез из тюрьмы во время оккупации Херсона - СМИ

Николай Тарасов, осужденный за убийство 11-летней жительницы поселка Ивановка Одесской области Дарьи Лукьяненко, исчез во время оккупации Херсона, где отбывал наказание. Об этом заявил на своей странице в Facebook бывший советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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"Между прочим. Убийца и палач 11-летней Даши Лукьяненко - осужденный Николай Тарасов - отбывал свой 15-летний срок заключения в Херсоне. После освобождения правобережья Херсонской области и исправительного учреждения его уже там не было, где-то пропал во время оккупации. Говорят, оккупанты отпустили всех заключенных. Еще одна гримаса войны", - написал он.

В свою очередь, как сообщает одесское издание "Интент", исчезновение Тарасова подтвердил адвокат семьи Лукьяненко Рубен Степанян. По его словам, Тарасов находился в Херсоне или в области.

После освобождения части региона адвокат пытался выяснить, где находится осужденный, но не смог. В частности, по словам Степаняна, с этим вопросом обращались к другим осужденным, но ответа не получили. При этом юрист допустил, что Тарасова могли и "куда-то перевести", однако информации об этом нет.

Убийство девочки в Ивановке

Как сообщалось ранее, резонансное убийство в Ивановке произошло 13 июня 2019 года. Злоумышленник подстерег девочку на улице и затащил ее в свой дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ребенка шилом в шею, надел ей на голову полиэтиленовый пакет, задушил и бросил в выгребную яму туалета.

Почти неделю пропавшую девочку искали полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры и местные жители. Всего тогда к поискам привлекли сотни человек, история стала широко известной в Украине. Участие в поиске убитой при этом имитировал и сам преступник. Однако тело пропавшей в итоге нашли по месту его жительства, после чего он сознался в содеянном и был арестован.

При этом, по данным следствия, мужчина готовил изнасилование малолетней девочки с апреля, хотя речь шла не конкретно о Дарье Лукьяненко, а о любом понравившемся ему ребенке. Известно, что незадолго до совершения преступления он зашел на рынок, где работает его мать и мать этой девочки, и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

Тарасову вменяли часть 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), часть 2 статьи 15 и часть 4 статьи 152 (покушение на изнасилование лица до 14 лет), пункты 2 и 9 части 2 статьи 115 (умышленное убийство ребенка, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием) и часть 1 статьи 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса.

20 января 2021 года Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с обязательством выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации. При этом последний пункт обвинения из приговора был удален: судьи сочли соответствующие действия обвиняемого попыткой скрыть следы преступления.

При объявлении приговора Тарасов попытался покончить с собой, порезав себе шею, однако ему это не удалось. В начале же июня 2021 года Одесский апелляционный суд подтвердил этот приговор, хотя обвинение требовало для фигуранта пожизненного лишения свободы. В сентябре же 2021 года стало известно, что областная прокуратура решила не подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд.