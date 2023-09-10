Засуджений за резонансне вбивство дівчинки на Одещині зник з тюрми під час окупації Херсона - ЗМІ

Микола Тарасов, який був засуджений за вбивство 11-річної мешканки селища Іванівка Одеської області Дар'ї Лук'яненко, зник під час окупації Херсона, де відбував покарання. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook колишній радник начальника Головного управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

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"Між іншим. Вбивця та кат 11-річної Даші Лук'яненко - засуджений Микола Тарасов - відбував свій 15-річний термін ув'язнення в Херсоні. Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу його вже там не було, десь зник під час окупації. Кажуть, окупанти відпустили всіх ув'язнених. Ще одна гримаса війни", - написав він.

В свою чергу, як повідомляє одеське видання "Інтент", зникнення Тарасова підтвердив адвокат родини Лук'яненко Рубен Степанян. За його словами, той Тарасов знаходився в Херсоні або в області.

Після звільнення частини регіону адвокат намагався з'ясувати, де знаходиться засуджений, але не зміг. Зокрема, за словами Степаняна, з цим питанням зверталися до інших засуджених, але відповіді не отримали. При цьому юрист допустив, що Тарасова могли "кудись перевести".

Вбивство дівчинки в Іванівці

Як повідомлялося раніше, резонансне вбивство в Іванівці сталося 13 червня 2019 року. Зловмисник підстеріг дівчинку на вулиці і затяг її до свого будинку, де намагався зґвалтувати. Щоб приховати сліди злочину, він ударив дитину шилом у шию, надів їй на голову поліетиленовий пакет, задушив і кинув у вигрібну яму туалету.

Майже тиждень зниклу дівчинку шукали поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, волонтери та місцеві жителі. Загалом тоді до пошуків залучили сотні людей, історія стала широко відомою в Україні. Участь у пошуку вбитої при цьому імітував і сам злочинець. Однак тіло зниклої в результаті знайшли за місцем його проживання, після чого він зізнався у скоєному та був заарештований.

При цьому, за даними слідства, чоловік готував згвалтування малолітньої дівчинки з квітня, хоча йшлося не конкретно про Дар'ю Лук'яненко, а про будь-яку дитину, яка йому сподобалася. Відомо, що незадовго до скоєння злочину він зайшов на ринок, де працює його мати і мати цієї дівчинки, і взяв у останньої товар. У цей момент він побачив Дарину і задумав її зґвалтувати.

Тарасову ставили в провину частину 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частину 2 статті 15 та частину 4 статті 152 (замах на зґвалтування особи до 14 років), пункти 2 та 9 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство дитини, поєднане з зґвалтуванням) або сексуальним насильством) та частина 1 статті 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу.

20 січня 2021 року Роздільнянський районний суд Одеської області засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі із зобов'язанням виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації. При цьому останній пункт звинувачення із вироку було вилучено: судді визнали відповідні дії обвинуваченого спробою приховати сліди злочину.

При оголошенні вироку Тарасов спробував накласти на себе руки, порізавши собі шию, проте йому це не вдалося. На початку червня 2021 року Одеський апеляційний суд підтвердив цей вирок, хоча звинувачення вимагало для фігуранта довічного позбавлення волі. У вересні 2021 року стало відомо, що обласна прокуратура вирішила не подавати касаційну скаргу на вирок до Верховного суду.