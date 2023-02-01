В Одесі засудили до довічного ув'язнення рома, обвинуваченого у зґвалтуванні та вбивстві дівчинки в 2016 році

Приморський районний суд Одеси 1 лютого визнав мешканця Одеської області Михайла Чеботаря у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки Ангеліни Моїсеєнко у селі Лощинівка Ізмаїльського району у серпні 2016 року.

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Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, чоловіку призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Втім, як зазначається в повідомленні, свою провину він у судовому засіданні не визнав.

Йому інкримінували частину 4 статті 152 (згвалтування дитини до 14 років), пункти 2 та 9 частини 2 статті 115 (вбивство малолітньої дитини з метою приховати інший злочин) Кримінального кодексу.

Прокурором в суді доведено, що після згвалтування підсудний, будучи напідпитку, дістав наявну при собі викрутку, наніс декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла на місці.

Нагадаємо, що жорстоке вбивство дівчинки у Лощинівці свого часу спричинило велику увагу через антиромський погром, що спалахнув через національність 20-річного на той момент Чеботаря, якого звинуватили в зазначеному злочині. Через це ромська громада була змушена покинути село.

Самого ж Чеботаря заарештували, поруч із місцем вбивства знайшли його куртку, а у нього вдома - викрутку. Втім, захист обвинуваченого неодноразово заявляв, що у слідства немає достатньо доказів проти нього, вказуючи на розбіжності в результатах експертиз.

Зокрема, як повідомляли ЗМІ, виявилося, що ДНК, знайдена під нігтями вбитої дівчинки, належить не Чеботарю, а іншій людині, а знайдену в нього викрутку йому, за твердженням захисту, передав вітчим дівчинки, який якраз заходив додому перед спільним походом до місцевого бару. Крім того, дані експертизи часу смерті потерпілої не збігався з свідченнями про час перебування Чеботаря в барі.

Зазначимо також, що в листопаді 2022 року Європейський суд із прав людини визнав порушення Україною прав Чеботаря на належні умови тримання під вартою в Одеському СІЗО, де той, серед іншого, через малий розмір камери заразився туберкульозом від одного з співкамерників. Йому присудили 10 тисяч євро компенсації.

Нагадаємо також, що два роки тому суд в Одеській області дав 15 років тюрми фігуранту іншої схожої резонансної справи - Миколі Тарасову, якого обвинувачували у вбивстві 11-річної мешканки селища Іванівка Дар'ї Лук'яненко. Прокуратура оскаржувала вирок, вимагаючи пожиттєвого ув'язнення, але в червні 2021 року він був підтверджений Одеським апеляційним судом.