В Одессе приговорили к пожизненному заключению рома, обвиненного в изнасиловании и убийстве девочки в 2016 году

Приморский районный суд Одессы 1 февраля признал жителя Одесской области Михаила Чеботаря в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки Ангелины Моисеенко в селе Лощиновка Измаильского района в августе 2016 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Впрочем, как говорится в сообщении, свою вину он на судебном заседании не признал.

Ему инкриминировали часть 4 статьи 152 (изнасилование ребенка до 14 лет), пункты 2 и 9 части 2 статьи 115 (убийство малолетнего ребенка с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса.

Прокурором в суде доказано, что после изнасилования подсудимый, будучи нетрезвым, взял отвертку и нанес несколько ударов ее рукояткой по голове потерпевшей и колющей частью нанес пять колотых ударов в область грудной клетки. В результате полученных травм девочка скончалась на месте.

Напомним, что жестокое убийство девочки в Лощиновке в свое время привлекло большое внимание из-за вспыхнувшего из-за национальности 20-летнего на тот момент Чеботаря антиромского погрома. Из-за этого ромская община была вынуждена покинуть село.

Сам же Чеботарь был арестован, рядом с местом убийства нашли его куртку, а у него дома - отвертку. Впрочем, защита обвиняемого неоднократно заявляла, что у следствия нет достаточно доказательств против него, указывая на нестыковки в результатах экспертиз.

В частности, как сообщали СМИ, оказалось, что ДНК, найденная под ногтями убитой девочки, принадлежит не Чеботарю, а другому человеку, а найденную у него отвертку ему, по утверждению защиты, передал отчим девочки, который как раз заходил домой перед общим походом в местный бар. Кроме того, данные экспертизы о времени смерти потерпевшей не совпадали со свидетельствами о времени пребывания Чеботаря в баре.

Отметим также, что в ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека признал нарушение Украиной прав Чеботаря на надлежащие условия содержания под стражей в Одесском СИЗО, где тот, среди прочего, из-за малого размера камеры заразился туберкулезом от одного из сокамерников. Ему присудили 10 тысяч евро компенсации.

Напомним также, что два года назад суд в Одесской области дал 15 лет тюрьмы фигуранту другого похожего резонансного дела - Николаю Тарасову, обвиненному в убийстве 11-летней жительницы поселка Ивановка Дарьи Лукьяненко. Прокуратура оспаривала приговор, требуя пожизненного заключения, но в июне 2021 года он был подтвержден Одесским апелляционным судом.