Відповідальному за депортацію 1700 українських засуджених з Херсонщини повідомили про підозру

Головне управління поліції в Херсонській області заочно повідомило про підозру у скоєнні воєнного злочину колишньому заступнику начальника - начальнику відділу Голопристанської виправної колонії №7.

Як повідомляють у поліції та обласній прокуратурі, у вересні 2022 року очільник окупаційного російського "управління Федеральної служби виконання покарань по Херсонській області" призначив тимчасово виконуючим обов’язки начальника ВК №7 36-річного громадянина.

Через місяць він вже став повноцінним фактичним керівником колонії. А в останню декаду жовтня підозрюваний розмістив на території закладу засуджених, які були вивезені з виправних установ правобережжя Херсонщини.

Впродовж першого тижня листопада за наказом вищого керівництва "очільник" колонії разом із працівниками пенітенціарної системи Росії на "спеціальних автомобілях для перевезення підозрюваних і обвинувачених" забезпечив переміщення засуджених до виправних закладів, що розташовані в окупованому Криму та в Росії.

Усього з порушенням вимог низки статей Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни з Голопристанської виправної колонії було депортовано та переміщено без їх згоди та із застосуванням примусу більше 1700 засуджених.

Дії 36-річного "керівника" кваліфікували за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Розслідування триває.

Також у поліції вказують, що розслідування щодо порушень законів і звичаїв війни керівником самого "управління ФСВП по Херсонській області", який до повномасштабного вторгнення Росії був начальником одного з виправних закладів у Херсоні, вже завершене, а обвинувальний акт розглядається у суді.

Нагадаємо також, що днями стало відомо, що під час окупації правобережної частини Херсонської області з тамтешньої тюрми зник Микола Тарасов, який був засуджений за резонансне вбивство 11-річної мешканки селища Іванівка Одеської області Дар'ї Лук'яненко.