СБУ повідомила про підозру головному російському тюремнику: що йому інкримінують в Україні

Управління Служби безпеки України в Херсонській області заочно повідомило про підозру в діях задля повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні директору Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-полковника Аркадія Гостєва.

Як ідеться у повідомленні СБУ, за вказівкою Кремля той створив на тимчасово окупованій території мережу російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.

"Відповідне рішення Москви було закріплено розпорядженням №97-р за підписом голови уряду РФ Михайла Мішустіна. За даними слідства, створені агресором тюремні об’єкти рашисти використовують як "концтабори" і катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово захоплених регіонів України", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що в окупаційних застінках до людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму та інсценуванням "розстрілів". При цьому саме Гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних в’язниць та визначає режим їхньої діяльності у складі загарбницьких органів РФ.

"Таким чином він особисто організовує та контролює участь своїх "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах України", - наголошується в повідомленні.

Як уточнюють в обласній прокуратурі, до відання Гостєва увійшли установи Державної кримінально-виконавчої служби України, розташовані у Херсоні, Старій Збур’ївці, Дар’ївці, Голій Пристані та селі Центральне Миколаївської області (Росією вважається частиною "Херсонської області РФ"), що призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень на тимчасово окупованій території в інтересах окупаційної адміністрації РФ.

Керівнику російського відомства інкримінують частину 1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Зазначимо, що раніше до кримінальної відповідальності було притягнуто керівництво та працівників закладів позбавлення волі на Херсонщині, включаючи начальника та інших працівників Північної виправної колонії №90 у Херсоні (один з них навіть встиг мобілізуватися до Нацгвардії України); керівника, його заступника та працівників Херсонського слідчого ізолятора; окупаційного начальника та інспекторів Дар'ївської колонії №10 тощо.